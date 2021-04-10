ABD Temsilcisi yineledi: Kürt diyaloğunu destekliyoruz

KAMIŞLO (K24)

K24 Kamışlo muhabiri, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı David Brownstein’in Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Muhabirimiz, ENSK merkezinde gerçeleşen görüşmede ENKS ile Ulusal Birlik Partileri (PYNK) arasında başlayan fakat bazı sebeplerden dolayı askıya alınan müzakerelerin yeniden başlamasının ele alındığını aktardı.

Görüşmede Kürt diyaloğunun önündeki engellerin de masaya yatırıldığını ifade eden muhabirimiz, David Brownstein’in müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

ABD’li temsilcinin, Rojava’da ENKS ile PYNK arasında müzakerelerin yeniden başlaması için yardım etmede kararlı olduklarını belirttiği kaydedildi.

David Brownstein, Kasım 2020'de William Roebuck'ın yerine gelmişti.

Rojava’da geçtiğimiz yıl ABD’nin desteğiyle ENKS ile PYNK arasında başlayan ve bir süre sonra askıya alınan Kürt diyaloğunun yeniden başlaması bekleniyor.