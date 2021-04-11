Çarşema Sor Bayramı resmi tatil ilan edildi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Çarşema Sor Bayramı’nda resmi kurumlarda tatil olacağını açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çarşema Sor Bayramı’nın kutlanacağı 14 Nisan’ın resmi tatil ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, önümüzdeki çarşamba günü Ezidilerin Çarşema Sor Bayramı dolayısıyla resmi tatil olacağı kaydedildi.

ÇARŞEMA SOR NEDİR?

Çarşema Sor, Ezidi inancında “hayatın başladığı gün” olarak kabul ediliyor ve Nisan ayının 13’ünü izleyen ilk çarşamba kutlanıyor.

Çarşema Sor günlerinde, Laleş Mabed’inde 365 mum yakılıyor.

1162’de hayata gözlerini yuman Ezidilerin dini lideri Şeyh Adi’nin mezarının da bulunduğu Laleş, Duhok yakınlarında yer alıyor.

Nüfusları yaklaşık 1 milyon olduğu tahmin edilen Ezidi Kürtler, başta Kürdistan Bölgesi olmak üzere Suriye, Türkiye, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşıyor.