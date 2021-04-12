Erdoğan’dan Libya mesajı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısında konuştu.

“Milli birlik hükümeti Başbakanı ve mümtaz bakanlarını Ankara'da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum” diyen Erdoğan, “Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretim ülkelerimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Görüşmemizde, dayanışmamızı ve işbirliğimizi daha ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. 2 dost kardeş millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Gazi Mustafa Kemal'in, Enver Bey'in nice kahramanlarımızın kutlu mücadelelerini sonucunda bugünlere gelebildik” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye, doğusu batısı kuzeyi ve güneyiyle tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyuta ulaştığı dönemde Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk. Libya'nın uluslararası çağrısına bir tek Türkiye koşmuştur. Darbecilerin işlediği suçlar tek tek ortaya çıktı. Toplu mezarlar, işgal döneminin canlı şahitleridir. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. Libya'ya verdiğimiz destek, Trablus'un düşmesini önlemiş ve ateşkesi sağlamıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kurulabilmiştir. Kurumların ve silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi zaruridir. Libyalı kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için kamu hizmetleri geliştirilmelidir.”

“Gayrimeşru aktörlere arka çıkararak, Libya'da çıkar elde etme hedeflerinin artık bitmesini istiyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle srdürdü:

“Bugün bu husustaki kararlığımızı tekrar teyit ettik. Görüşmelerimizde başta yatırımlar olmak üzere, ikili ticaret ve ekonomimizi güçlendirecek adımlar üzerinde durduk. Türkiye, sağlam kurumsal yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın altyapı üstyapısına her türlü desteği verecektir. Yarın Başbakan'ın iş adamlarıyla yapacağı toplantıda bu konular etraflıca değerlendirilecektir. Bu vesileyle corona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuz, şartlar olgunlaştığında yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla Trablus'taki bir salgın hastanesini işleteceğiz. Libya, savaş yıkım ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke olamaz, olmamalıdır. Libya'da safere giden yolu açan aziz şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum.”

DİBEYDE: TOPLANTIMIZ SON DERECE ÖNEMLİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ise, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü toplantımız iki kardeş arasında son derece önemliydi. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içindeyiz. Özellikle Türkiye ile bunu yapma arzusu içindeyiz. Biraz önceki toplantıda, Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık. Libya'ya saygı ülkelerle yaptığımız işbirliğine dayanmaktadır. Bizler her türlü terör eylemlerine karşı mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göç yönünde çabalarımızı arttıracağız.”