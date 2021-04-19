ABD’den El Kaide açıklaması: Önleme yeteneğine sahibiz

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden’in tüm askerleri 11 Eylül’e kadar Afganistan’dan çekme kararına rağmen, ülkesinin Afganistan topraklarından çıkacak bir terör saldırısını önleme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABC kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanı’nın 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümüne kadar Afganistan’daki tüm güçleri geri çekme kararını savunarak, “Başkan, şu anda dünyaya bakarken, ona 2001 değil, 2021 perspektifinden bakmamız gerektiğini hissetti” dedi.

“Afganistan’da terör tehdidinin yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağını görme imkanına sahip olacağız. Onu zamanında görebilecek ve gerekli önlemleri alabileceğiz” diyen Blinken, “Terör tehdidi başka yerlere kaydı. Çin ile iklim değişikliğinden, yeni tip coronavirüse kadar gündemimizde çok önemli başka konular var. Enerjimizi ve kaynaklarımızı buna odaklamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Joe Biden, geçtiğimiz hafta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD askeri birliklerinin 1 Mayıs’ta Afganistan’dan çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını bildirerek, “ABD’nin en uzun savaşını sona erdirme zamanının geldiğine karar verdim. ABD birliklerinin eve dönme zamanı” diye konuşmuştu.