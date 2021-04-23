50 Iraklı parlamenter Covid-19’a yakalandı

ERBİL (K24)

Irak medyasında yer alan haberlere göre Irak Parlamentosu’nun 50 üyesinde Covid-19 tespit edildi.

329 sandalyeli parlamentoda Covid-19’a yakalanan 50 parlamenterden bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şimdiye kadar 5 parlamenterin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı dün Covid-19 nedeniyle 30 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Açıklamada 8 bin 450 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 872 kişinin ise iyileştiği belirtilmişti.

Salgında can kaybının 15 bin 128'e, vaka sayısının 1 milyon 10 bin 304'e yükseldiği ülkede 884 bin 181 kişi ise sağlığına kavuştu.