50 Iraklı parlamenter Covid-19’a yakalandı
ERBİL (K24)
Irak medyasında yer alan haberlere göre Irak Parlamentosu’nun 50 üyesinde Covid-19 tespit edildi.
329 sandalyeli parlamentoda Covid-19’a yakalanan 50 parlamenterden bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Şimdiye kadar 5 parlamenterin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı dün Covid-19 nedeniyle 30 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Açıklamada 8 bin 450 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 872 kişinin ise iyileştiği belirtilmişti.
Salgında can kaybının 15 bin 128'e, vaka sayısının 1 milyon 10 bin 304'e yükseldiği ülkede 884 bin 181 kişi ise sağlığına kavuştu.