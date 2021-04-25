Bağdat’ta Covid-19 hastanesinde yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta Covid-19’a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında en az 23 hasta hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada 91 kişinin kurtarıldığı bilgisine yer verildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.