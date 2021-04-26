'Avrupa Süper Ligi'ne katılanlar Serie A'dan men edilecek

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ANSA ajansının aktardığına göre Federasyon Başkanı Gabriele Gravina; FIFA, UEFA ve kendilerinin onay vermediği turnuvalara katılmayı değerlendirenlerin üyelik hakkını kaybedeceğini açıkladı.

Bu sözleri doğrulayan bir federasyon yetkilisi, Avrupa Süper Ligi'nin de bu onaylanmayan turnuvalara dahil olduğunu söyledi.

'Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham; İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus; İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid katılmış ancak daha sonra takımlar büyük tepki çeken oluşumdan bir bir geri çekilmişti.