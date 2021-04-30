Başbakan’dan Ürdün Kralı’na taziye telefonu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün Kralı II. Abdullah’a amcasının vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün Kralı II. Abdullah’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ürdün Kralı II. Abdullah’a amcası Prens Muhammed bin Talal’ın yaşamını yitirmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Başbakan, Ürdün Haşemi Krallığı ve Ürdün hükümetinin acılarını paylaştığını belirtti.

Başbakan, aynı zamanda Kral Abdullah’ın özel temsilcisi olan Bin Talal’ın ailesine sabır dileğinde bulunduğunu kaydetti.

Kral Abdullah ise Başbakan’a taziye telefonundan ötürü teşekkür etti.