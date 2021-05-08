PKK’den fidye için kaçırdığı vatandaşların ailelerine baskı

ERBİL (K24)

PKK medyasında yayınlanan bir videoda oğlu PKK’ye bağlı gruplar tarafından kaçırılan bir kadın, silah zoru ve tehditle oğlunun serbest bırakılmasını istiyor.

K24’e bilgi veren bir kaynak, PKK’nin baskı ve tehdit altında söz konusu kişilerin görüntülerini kaydettiğini ve bu kişilere zorla bazı cümleler söylettiğini bildirdi.

Görüntüsü yayınlananan kadınlardan biri, “Oğlum suçunu itiraf etti, işlediği suçun bedelini ödüyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak, ailelere PKK alehinde konuşmamaları yönünde baskı yapıldığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

K24’ün Kandil bölgesinde yaşayan sivillerden edindiği bilgiye göre, PKK, Werti, Pişder ve Sidekan bölgelerinde bir grup sivili kaçırdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, PKK’nin 6 ay önce Werti, Pişder ve Sidekan nahiyelerinden 6 vatandaşı Kürdistan Bölgesi’ne ajanlık yaptıkları suçlamasıyla kaçırdığını ve bu kişilerin serbest bırakılması için kişi başına 4 bin dolar talep ettiğini bildirdi.

Söz konusu kaynak, kaçırılanlardan ikisinin Werti, ikisinin Pişder, diğer ikisinin de Sidekan sakini olduğunu kaydederek, kaçırılanların ailelerinin bu kişilerin nerede tutulduklarından haberdar olmadığını ifade etti.

PKK mensuplarının dün kaçırılanların ailelerini Werti nahiyesindeki Ênzey köyünde topladığını ve kişi başına 4 bin dolar talep ettiklerini söyleyen kaynak, aksi takdirde kaçırılanların 2 yıl boyunca PKK tarafından hapiste tutulacağının ailelere iletildiğini belirtti.

Kaçırılanların ailelerinin maddi durumunun olmadığını bildiren kaynak, PKK’nin kontolündeki bölgelerde halka yönelik çok sıkı kuraallar koyduğunu ve halkın günlük yaşamının çok zor şartlara bağlandığını ifade etti.

PKK’nin sivillerin telefonlarına el koyup günlerce iade etmediğini vurgulayan kaynak, telefonlarda kimlerle görüşüldüğünün incelendiğini belirtti.

Öte yandan, K24’e konuşan Werti Nahiyesi Müdürü Muslih Zirar haberi doğrulayarak, PKK’nin kişi başına 4 bin dolar ödenmesi durumunda alıkoydukları sivilleri bayram öncesinde serbest bırakacaklarını ailelere bildirdiklerini söyledi.

Werti’de kaçırılan 2 kişinin yaşlarının 20 ve 25 olduğunu kaydeden Zirar, kaçırılanlardan birinin okur yazarlığının olmadığını, diğerinin ise temizlik işçisi olarak çalıştığını ve bu kişilerin siyasetle ilgilerinin olmadığını ifade etti.

Zirar, PKK’nin baskı ve tehdit altında söz konusu kişilerin görüntülerini kaydettiğini ve bu kişilere zorla bazı cümleler söylettiğini bildirdi.