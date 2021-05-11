Kerkük’te bir adaya mermili tehdit

KERKÜK (K24)

Kürdistan İslami Hareketi (Bizutnewe) Politbüro Üyesi Hasan Şêxani’nin Kerkük’teki evinin kapısına, ölüm tehdidi içeren bir notun yer aldığı içinde mermi olan bir zarf bırakıldı.

Tehdit notunda, Şêxani’nin bulunduğu yeri terk etmesi istendi.

Edinilen bilgiye göre Şêxani de suç duyurusunda bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

K24’e konuşan Hasan Şêxani, “Bu tehdit, yapılacak seçimlerde adaylıktan çekilmem ya da kent yönetimine eleştiride bulunmamam için yapılıyor. Adaylıkta kararlıyım, kesinlikle çekilmeyeceğim” dedi.

Kerkük’te Şii milis grubu Haşdi Şabi yönetimde bulunuyor.