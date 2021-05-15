Göbeklitepe'deki dikilitaşın kopyası BM'de sergilenecek

Urfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe’den bir eserin kopyası New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde sergilenecek.