Tarih

Göbeklitepe'deki dikilitaşın kopyası BM'de sergilenecek

Urfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe’den bir eserin kopyası New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde sergilenecek.
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Göbeklitepe
Göbeklitepe
kürdistan Urfa Göbeklitepe Birleşmiş Milletler

HABER MERKEZİ

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Urfa Göbeklitepe'de bulunan 'P18' numaralı dikilitaşın (stel) sert kireç taşından yapılacak kopyasının New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergileneceğini açıkladı.

Dünya kültür mirası Göbeklitepe'nin 'D yapısı' olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki 'P18' numaralı dikilitaşın sert kireç taşından yapılacak kopyası, BM'ye resmi sanat hediyesi olarak sunulacak.

BM Genel Merkezi’nde kalıcı olarak sergilenecek eser, Göbeklitepe’nin evrensel kültür mirası olma özelliğini göstererek, önemli tanıtım fırsatı sunacak.

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