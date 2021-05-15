Göbeklitepe'deki dikilitaşın kopyası BM'de sergilenecek
HABER MERKEZİ
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Urfa Göbeklitepe'de bulunan 'P18' numaralı dikilitaşın (stel) sert kireç taşından yapılacak kopyasının New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergileneceğini açıkladı.
Dünya kültür mirası Göbeklitepe'nin 'D yapısı' olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki 'P18' numaralı dikilitaşın sert kireç taşından yapılacak kopyası, BM'ye resmi sanat hediyesi olarak sunulacak.
BM Genel Merkezi’nde kalıcı olarak sergilenecek eser, Göbeklitepe’nin evrensel kültür mirası olma özelliğini göstererek, önemli tanıtım fırsatı sunacak.