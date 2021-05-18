ABD’li pilotlardan UFO açıklaması: Rahatsız edici ve açıklanamayan bir şey

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Yarbay Dave Fravor ve Teğmen Komutan Alex Dietrich, 2004 yılı Kasım ayında Pasifik Okyanusu üzerinde uçarken "rahatsız edici" ve açıklanamayan bir şeye tanık olduklarını söyledi.

CBS kanalında yayınlanan programa konuşan Fravor, TOPGUN deniz uçuş programından mezun. UAP ile karşılaşması sırasında USS Nimitz'deki F/A-18F filosunun komutanıydı.

Eski bir F/A-18F pilotu olan Dietrich de o gün gördükleri hakkında daha önce halka açık hiçbir açıklama yapmamıştı. Dietrich "Kimliği belirsizdi. Bu yüzden bizi çok rahatsız etti. Çünkü bunu beklemiyorduk. Bunu sınıflandıramadık" dedi.

14 Kasım 2004'te Fravor ve Dietrich, San Diego'nun yaklaşık 160 kilometre güneybatısında Nimitz Uçak Gemisi Muharebe Grubu ile eğitim uçuşu yapıyordu. Habersiz oldukları ise eğitim gruplarının bir parçası olan USS Princeton gemisindeki gelişmiş radarın, ufukta "birden fazla anormal hava aracı" tespit ettiğiydi ve bu araç bir saniyeden daha kısa bir sürede seksen bin feet (yaklaşık 24 kilometre) alçalıyordu.

Fravor ve Dietrich tatbikat sırasında, her biri F/A-18F'lerinin arka koltuğunda bir silah sistemi subayı ile anormal nesneyi araştırmak için yönlendirildiklerini söyledi. İlk başta bir Boeing 737 büyüklüğünde beyaz su akıntısı alanı bulduklarını anlattılar. Sonra suyun üstünde garip bir şey gördüler. Fravor, bu cismi, “Bu küçük beyaz şeker kutusu görünümlü nesneyi gördük ve beyaz su alanının üzerinde hareket ediyor gibiydi. Öngörülebilir bir yönü, bir yörüngesi yoktu” sözleriyle anlattı.

“BİR ANDA YOK OLDU”

Dietrich yukarıda daire çizerken Fravor daha yakından bakmak için aşağı indi. Cismin F/A-18F'si kadar olduğunu, hiçbir işaret, kanat ve egzoz tüyü olmadığını söyleyen Fravor, UAP’nin yolunu kesmeye çalışır çalışmaz cisim o kadar hızlı hızlandı ki, sanki bir anda yok oldu. UAP saniyeler sonra, USS Princeton radarına yeniden yakalandı; yaklaşık 60 mil uzaktaydı.

Daha sonra, başka bir uçuş ekibinin hedefleme kamerası, tekrar yok olmadan önce aynı UAP olduğuna inanılan şeye kilitlendi ve kamera bu varlığın kızılötesi videosunu yakalamayı başardı.

Fravor ve Dietrich, USS Princeton'daki kontrolörlerden günlerdir benzer anormal nesneleri takip ettiklerini öğrendiler; ancak kendilerine bilgi verilmediğini söylediler. Donanma pilotları, UAP ile karşılaştıklarında silahsızdılar.

Dietrich,"Kendimizi savunacak hiçbir şeye sahip olmadığımız için savunmasız hissettim ve bir anda kaybolduğunda kafam karıştı" dedi. Pilotlar, karşılaşmayla ilgili sorguya çekildi ancak bildikleri kadarıyla resmi bir soruşturma yapılmadığını söylediler.

MELLON: OLAĞANÜSTÜ BİR İVMEYE SAHİP

Christopher Mellon, Başkan Bill Clinton ve George W. Bush’un istihbarattan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Senato İstihbarat Komisyonu’nun personeliydi. Mellon, 60 Minutes'e yaptığı açıklamada Fravor ve Dietrich'in tanık olduğu nesnenin gelişmiş teknolojik yetenekler gösterdiğine inandığını söyledi. Mellon, UAP'nin sınırsız bir dolaşım süresine ve olağanüstü bir ivmeye sahip göründüğünü kaydetti.

2020'nin Ağustos ayında, Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist, Deniz İstihbaratı Ofisi'nde bulunan Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Görev Gücü adlı küçük bir grubun kurulmasını onayladı. Askeri personel artık bu tür karşılaşmaları bildirmeye teşvik ediliyor ve görev gücü onlardan gelen kanıtları toplayacak, analiz edecek ve kataloglayacak.

Mellon, "Pentagon'un kabul ettiği şey, gerçekten de yasak hava sahasını ihlal eden hava araçları olduğu. Bu oluyor ve olmaya da devam ediyor. Nereden geldiklerini bilmiyoruz ve teknolojiyi anlamıyoruz" dedi.

RAPOR GELECEK AY YAYINLANACAK

Geçen Aralık ayında, Senatör Marco Rubio İstihbarat Komisyonu’nun başkan vekiliyken, Ulusal İstihbarat Başkanı’ndan Savunma Bakanı ile istişare ederek Kongre'ye UAP'ler hakkında gizli olmayan bir rapor sunmasını istedi. Rapor gelecek ay yayınlanacak.

Rubio 60 Minutes'e verdiği demeçte, ordu tarafından tespit edilen tanımlanamayan hava olaylarının "ABD’ye ait olmadığını" ve bunların yabancı bir gözetleme tehdidi taşımasından endişe ettiğini söyledi.

Rubio, "Kesinlikle yabancı bir düşman yeteneği olmadığından emin olmak istiyoruz, yani Ruslar veya Çinliler bazı teknolojiler geliştirdi. Eğer öyleyse, bu büyük bir karşı istihbarat tehdididir. Bunu ciddiye almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. (Kaynak: VOA)