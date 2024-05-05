Başbakan Barzani: Üniversitelerimizin ekonomik altyapımızın geliştirilmesine yardımcı olmasını istiyoruz

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, akademik merkez ve kurumların geliştirilmesinin hükümetin önceliği olduğunu vurguladı.

Ürdün-Kürdistan Yükseköğretim Zirvesi, Başbakan Barzani’nin katılımıyla bugün (5 Mayıs 2024) saat 10.00’da başkent Erbil’de başladı.

Konuşma yapan Başbakan Mesrur Barzani, zirveye katılan Ürdün Krallığı heyeti ve diğer misafirleri selamlayarak, “Bu önemli zirveyi düzenleyenlere teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Zirvenin Kürdistan Bölgesi Yükseköğretimin gelişmesinde katkısı olcağı, önemli ve faydalı sonuçlar doğuracağını umuyorum. Ürdün Krallığı'nın Kürdistan Bölgesi Hükümetiyle çeşitli alanlardaki iş birliğini ve koordinasyonunu takdir ediyoruz. Kürdistan Bölgesi'ne çeşitli dönemlerde destek veren Ürdün Krallığı ve Kral II. Abdullah ile uzun süredir devam eden ilişkilerden memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin önceliğinin eğitim ve akademik kurumların geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Mesrur Barzani, “Üniversitelerimizin ve akademik merkezlerimizin çağın hızlı gelişimi düzeyinde olmasını ve ekonomik altyapımızın gelişmesine yardımcı olmasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda karşılaştığımız pek çok farklı krizi aştık. Sorun ile krizler bizi üniversitelerimizin gelişimine önem vermekten soğutamayacak. Üniversitelerimiz, karşılaştığımız sorun ve krizlere çözüm bulmamıza, bilimsel plan ve yol haritalarla hükümetin reform programını sürdürmesine yardımcı olmalı.” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerden bir inovasyon kurumu olarak etkin rol oynama konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Başbakan Barzani, “Kürdistan Bölgesi her zaman istikrarın sağlanması ve sürdürülmesinde olumlu bir rol oynamaya çalıştı. Çünkü istikrar sağlandığında toplumumuzun her alanda gelişmesi, gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşması mümkün olur. İnsani ve maddi kaynaklar açısından bizim bu toplumlardan eksikliğimiz yok. Çağdaş gelişmelere ayak uydurmak için sadece istikrarlı koşullara, bilimsel ve yenilikçi yönetime ihtiyacımız var.” diye konuştu.