ABD ve Irak’tan stratejik müzakerelere ilişkin anlaşma

HABER MERKEZİ

Irak ve ABD stratejik müzakere kararlarının uygulanması için yöntem belirlenmesi konusunda anlaştı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’yi kabul etti.

Kazimi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Irak Büyükelçisi Matthew Tueller’in de katıldığı görüşmede, ABD ile Irak arasındaki 3’üncü tır müzakerelerde alınan kararların uygulanma yöntemi konusunda anlaşmaya varıldı.

ABD ile Irak arasındaki ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik müzakerelerde alınan kararların uygulanma yöntemini belirlemek üzere teknik heyetlerin bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

İki ülke arasındaki 3’üncü tur stratejik müzakerelerde konuşulan konuların başında ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesi geliyor.