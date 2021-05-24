Suudi Arabistan hac için 60 bin kişilik kontenjan belirledi

HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan, 2021 yılı hac ibadeti için 60 bin kişilik kontenjan açıldığını duyurdu.

Ancak bu kontenjanın hangi ülkeleri kapsadığı henüz açıklanmadı.

Hacı adaylarının hangi şartlarda Suudi Arabistan'a alınacağı da belirlendi.

Buna göre, en çok 72 saat önce yapılmış PCR testi sonucu zorunlu olacak; bu kişilere 3 gün zorunlu karantina uygulanacak.

Hacı adayları, kronik rahatsızlığı olmadığını gösteren belge ibraz edecek.

Son 6 ay içinde hasta olmadıklarını ve hastanede yatmadıklarını kanıtlamaları istenecek. Diyalize girilmemiş olması da şartlar arasında.

RESMİ AŞI BELGESİ İSTENECEK

Coronavirüs aşısı olanların ise resmi belge göstermeleri zorunlu olacak.

Hacı adaylarının virüs aşısı yaptırmış olması, 2'nci dozun üzerinden ise en az 14 gün geçmiş olması gerekecek.

18 ile 60 yaş arasındakiler hac ibadeti için başvurabilecek.

Şeytan taşlama 50'şer kişilik gruplar halinde sosyal mesafe korunarak yapılacak.

Zemzem suyu kapalı ve tek kullanımlık verilecek.