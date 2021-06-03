Mbappe’den Haaland’a: Daha yolun başında

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Erling Haaland ile sıkça karşılaştırılan Kylian Mbappe, Borussia Dortmundlu santraforun kendini futbol dünyasına tanıtma aşamasında olduğunu söyledi.

GQ’ya konuşan Kylian Mbappe, Erling Haaland ile kendisini karşılaştırıp karşılaştırmadığı şeklindeki soruya “Daha ikinci yılı. Onu yeni tanıyoruz. Henüz yolun başında. Başardıkları için onun adına mutluyum” yanıtını verdi.

Öte yandan Fransız oyuncu, kendini futbolun en iyileriyle kıyasladığını ve bunun gelişmek için sağlıklı bir yöntem olduğunu belirtti.

“Kendimi her zaman yaptığım sporun en iyileriyle kıyaslarım. Tıpkı bir fırıncının kendini en iyi fırıncılarla kıyaslaması gibi” ifadelerini kullanan Mbappe, şunları kaydetti:

“Neler yaptıklarını görmek için diğer oyuncuların maçlarını izliyorum. ‘Ben bunları yapabiliyorum, peki diğerleri de yapabiliyor mu?’ Sanırım onlar da beni izliyor. Messi, Ronaldo’yu, Ronaldo da Messi’yi yukarı çekiyordu. Bu rekabet seviyeyi yükseltiyor.”

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Ligue 1’deki ilk tam sezonunda Monaco formasıyla şampiyonluğa ulaşan Mbappe, burada 60 maçta 27 gol kaydetti.

Ardından 150 milyon euroya PSG’ye transfer olan Fransız, başkent ekibiyle çıktığı 171 maçta 132 gol ve 60 asist üretti.

Parc des Princes’te şimdiden 10 kupa kaldıran Mbappe, ligde üç şampiyonluk daha yaşarken, bir kez de Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Haaland ise Avrupa sahnesinde sesini yeni duyuruyor.

2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçta 10 gol atan Haaland, turnuvanın gol kralı oldu. Norveçli, Bundesliga’da ise Dortmund adına 30 gol kaydetti.

Ocak 2020’de Red Bull Salzburg’dan transfer edilen 20 yaşındaki golcü,59 maçta 57 golle göz kamaştırdı. Ancak şu ana kadar yalnızca Almanya Kupası’nı kaldırabildi.