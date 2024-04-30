Politika

Siyasi analistler: ABD, Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısını hava savunma sistemleriyle korumalı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kor Mor gaz sahası Kürdistan Bölgesi ABD hava savunma sistemi

HABER MERKEZİ

Irak-ABD ilişkilerinde uzman bazı analistler, ABD'nin kendi çıkarları ve müttefiklerinin çıkarları için Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısını hava savunma sistemleriyle koruması gerektiğine inanıyor.

ABD'nin tüm Irak'ın doğalgaz tedarikçisi olmasını umduğu Kor Mor gaz sahası, geçtiğimiz günlerde 9’uncu kez drone saldırısına uğradı.

ABD Enerji Bakanlığı, Donald Trump yönetimi döneminde Kor Mor gaz sahasını işleten şirketlere, Irak'taki enerji santrallerine doğalgaz sağlamak ve Irak’ın artık İran’dan ithal edilen doğalgaza bağlı kalmaması için 250 milyon dolarlık kredi sağladı.

Siyasi analist Vincent Compas, Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısına saldırının gerekçesiz olduğunu savunarak, “ABD'nin tutumuna gelince, ABD'nin Kürdistan  Bölgesi'nin güvenliğini korumak için yapabilecekleri sınırlıdır.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve Bağdat'ı failleri tespit edip yargılamaya çağırdı.

Siyasi analistler de saldırılara karşı Washington'un Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısını hava savunma sistemleriyle koruması gerektiğine inanıyor.

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına 26 Nisan 2024'te drone ile saldırı düzenlenmişti.

Söz konusu saldırı nedeniyle sahada görevli Yemenli 4 işçinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenilmişti.

Elektrik ve Doğal Kaynaklar bakanlıkları yayınladıkları ortak bildiriyle, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı dolayısıyla enerji santrallerine gaz tedarikinin durduğunu, yaklaşık 2 bin 500 MW elektrik kesintisi yaşandığını aktarmıştı.

İlgili konular
kürdistan

Dave Wallace: ABD, Kürdistan Bölgesi’ni korumalı
  11 Saat
kürdistan

Dana Gas: Kor Mor'da gaz üretimi yeniden başlayacak
  2024/04/30 17:41
türkiye

Türkiye Dışişleri Bakanlığından Kor Mor saldırısı sonrası açıklama
  2024/04/28 22:57
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv