Siyasi analistler: ABD, Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısını hava savunma sistemleriyle korumalı

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Irak-ABD ilişkilerinde uzman bazı analistler, ABD'nin kendi çıkarları ve müttefiklerinin çıkarları için Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısını hava savunma sistemleriyle koruması gerektiğine inanıyor.

ABD'nin tüm Irak'ın doğalgaz tedarikçisi olmasını umduğu Kor Mor gaz sahası, geçtiğimiz günlerde 9’uncu kez drone saldırısına uğradı.

ABD Enerji Bakanlığı, Donald Trump yönetimi döneminde Kor Mor gaz sahasını işleten şirketlere, Irak'taki enerji santrallerine doğalgaz sağlamak ve Irak’ın artık İran’dan ithal edilen doğalgaza bağlı kalmaması için 250 milyon dolarlık kredi sağladı.

Siyasi analist Vincent Compas, Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısına saldırının gerekçesiz olduğunu savunarak, “ABD'nin tutumuna gelince, ABD'nin Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğini korumak için yapabilecekleri sınırlıdır.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı ve Bağdat'ı failleri tespit edip yargılamaya çağırdı.

Siyasi analistler de saldırılara karşı Washington'un Kürdistan Bölgesi'nin enerji altyapısını hava savunma sistemleriyle koruması gerektiğine inanıyor.

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına 26 Nisan 2024'te drone ile saldırı düzenlenmişti.

Söz konusu saldırı nedeniyle sahada görevli Yemenli 4 işçinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenilmişti.

Elektrik ve Doğal Kaynaklar bakanlıkları yayınladıkları ortak bildiriyle, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı dolayısıyla enerji santrallerine gaz tedarikinin durduğunu, yaklaşık 2 bin 500 MW elektrik kesintisi yaşandığını aktarmıştı.