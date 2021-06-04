ABD’de rapor: UFO’lar gerçek

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Donanması'nın radar kayıtlarına girip hızla kaybolan cisimlerin tespit edilmesi sonrası New York Times ve CNN gibi medya kuruluşu UFO konusunu yeniden gündeme getirmişti.

New York Times’a göre ABD’nin resmi kayıtlarında son 20 yılda 120'den fazla UFO vakası rapor edildi.

Habere göre, konunun uzmanları, ABD Donanması tarafından tespit edilen gizemli cisimlerin Pentagon'un teknolojisine ait araçlar olmadığını düşünüyor.

Ancak söz konusu cisimlerin olağanüstü şekilde hızlanmaları, yer değiştirmeleri ve suya hızla batma kabiliyetleri hala gizemini koruyor. Gazeteye açıklamada bulunan kıdemli bir devlet yetkilisi, ellerinde yeterli kanıt olmadığını ve herhangi bir tanımlama yapmanın da oldukça zor olduğunu kaydetti.

Rapor hakkında bilgi veren ABD'li bir uzman, tanımlanamayan bu cisimlerin Çin ya da Rusya'nın hipersonik (sesten hızlı) teknolojilerini test ettiği araçlar olabileceği yönünde gittikçe artan endişeler olduğunu da aktardı.

Söz konusu raporun 25 Haziran tarihinde Kongre'de açıklanması bekleniyor.

Pentagon geçen yıl ABD Donanması pilotlarının gökyüzünde tanımlanamayan bazı hava araçlarıyla karşılaştığına dair iddialarla ilgili videolar paylaşmıştı.

ABD ordusu, halk arasında UFO olarak bilinen gizemli uçan cisimleri artık "tanımlanamayan hava olayları" şeklinde ifade ediyor.