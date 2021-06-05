Anket: İşte ittifak ve parti oylarında son durum!

HABER MERKEZİ

Aksoy Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.

Anketin bin 67 kişiyle yapılan görüşmelerin sonucunda hazırlandığı belirtildi.

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 15,5’i ‘kararsız olduğunu’, ‘belirtmek istemediğini’ ve ‘oy kullanmayı düşünmediğini’ ifade etti. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 41,4 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41 seviyesinde görüldü. Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,9 oldu.

Parti bazında en yüksek oy oranına yüzde 32,3 ile AK Parti ulaştı. Cumhur İttifakının diğer ortağı olan MHP’nin oy oranı ise yüzde 9,1 oldu. Mayıs ayının son haftasında en yüksek oy oranına ulaşan ikinci parti yüzde 26,3 ile CHP oldu.

Millet ittifakının diğer üyesi İyi Parti ise yüzde 13 oy oranı ile en yüksek oy alan üçüncü parti oldu. Araştırmada, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 2,5, Saadet Partisi’nin oy oranı yüzde 1,7 ve Davutoğlu’nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1,3 oldu.

Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 35,3’ü Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu ‘hayat pahalılığı’ yanıtını verdi. İkinci sırada ise, yüzde 29,3 ile ‘işsizlik’ gelirken, onu yüzde 17,9 ile ‘enflasyon’ yanıtı takip etti.

Araştırmada, sizce ‘AK Parti’nin gündemi nedir?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 55,3’ü ‘Kanal İstanbul’ yanıtını verdi. Araştırmada, katılımcılara MHP’nin gündemi sorulduğunda ise, katılımcıların yüzde 52,2’si ‘HDP’nin kapatılması’ yanıtını verdi.