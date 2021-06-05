Peşmerge Bakanlığı’ndan ikinci açıklama: PKK gerekçesiz saldırdı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, PKK’nin Metina Dağı’nda düzenlediği ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıya ilişkin ikinci bir açıklama yaptı.

“Amedi ilçesi sınırlarındaki Metina Dağı’nda bir Peşmerge konvoyu PKK güçleri tarafından gerekçesiz bir şekilde saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucunda 5 Peşmerge şehit düştü, 7 Peşmerge de yaralandı” denilen açıklamada devamla şunlar belirtildi:

“Peşmerge Güçleri, istikrar ve güvenliği sağlamak için bu bölgeye giderken, PKK güçleri düzenlediği saldırıda hafif ve ağır silahlar kullanmıştır. Peşmerge Güçleri, Kürdistan Bölgesi’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi her bölgede askeri hareketlilik ve mevzilenmeyi kendi hakkı olarak görmektedir.

Buradan Irak hükümetine bir an önce müdahil olmasını ve Türkiye’nin asker yığınağı ve saldırılarına engel olmasını talep ediyoruz. Ayrıca PKK güçlerinde de Kürdistan sınırları ve toprak egemenliğine saygı göstermesini, savaşı Kürtlerden ve Kürdistan Bölgesi’nden uzak tutmalarını istiyoruz.

Peşmerge Bakanlığı olarak bu saldırıyı kınıyor ve uyarıyoruz: Kürdistan Bölgesi’nin durumu hassastır, ve bu tür durumları kabul etmemektedir. PKK’nin Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge Güçleri’ne tüm ihlal ve saldırıları durdurulmalıdır. Peşmerge’nin başlıca görevi Bölge topraklarını savunmak ve DAİŞ’li teröristleri yenmektir.

Şehit ailelerine başsağlığı ve taziye dileklerimizi iletiyor, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.”