Dana Gas: Kor Mor'da üretim normale döndü

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Dana Gas şirketi, Kor Mor sahasındaki gaz üretiminin normal seviyesine döndüğünü açıkladı.

Şirketin açıklamasında Kor Mor sahasında üretimin yeniden başlamasının hem Irak hem de Kürdistan Bölgesi hükümetlerinin sahanın güvenliğini ve emniyetini sürdürme taahhütleriyle örtüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre Kor Mor gaz sahasındaki üretim 500 milyon fit küpten fazlaya ulaştı.

Dana Gas, çalışanlarının güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya kararlı olduğunu vurguladığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nde elektrik üretim sürecine destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz cuma günü Kor Mor’a düzenlenen drone saldırısı gaz üretiminin düşmesine dolayısıyla elektrik üretiminde aksaklık yaşanmasına neden oldu.

Söz konusu saldırı nedeniyle sahada görevli 4 Yemenli görevlinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenilmişti.

Sahada günlük 4 bin 200 MW elektrik üretilirken, bunun 2 bin 800 MW'ı Kürdistan Bölgesi'ne, geri kalanı ise Kerkük ve Musul illerine gönderiliyor. Sahadaki doğal gaz rezervlerinin 8 trilyon 200 milyar fit küpten fazla olduğu tahmin ediliyor.

Kor Mor gazı, Kürdistan Bölgesi'nin elektriğinin %67'sini sağlayan Çemçemal ve Erbil enerji santrallerine borularla taşınıyor.

2007’de kurulan ve Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde bulunan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletiliyor.