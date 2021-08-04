Sağlık

ABD’den WHO’nun çağrısına ret

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), dünya genelinde yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı aşıya erişimdeki eşitsizliğinin giderilebilmesi için destekleyici 3’üncü doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti.
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ABD Jen Psaki Beyaz Saray WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 3üncü doz Coronavirüs Covid-19 aşıları

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, WHO'nun, söz konusu Covid-19 aşısı çağrısına ilişkin, bunun "yanlış bir seçim" olduğunu düşündüklerini, ABD'nin hem aşı paylaşımını hem de gerekli görülürse 3’üncü doz aşıları yapabileceğini söyledi.

ABD'nin 110 milyon doz ile dünyada en fazla Covid-19 aşısı bağışlayan ülke olduğunu ve düşük gelirli ülkelerle 500 milyon doz aşı daha paylaşacağını belirten Psaki, "Biz küresel seviyede adım attık ve uluslararası toplumdan da harekete geçmesini istiyoruz" dedi.

ABD'de herkese yetecek aşı stoklarının olduğunu vurgulayan Psaki, "Her ikisini de yapabileceğimize inanıyoruz ve bu seçimi yapmamıza gerek yok" ifadesini kullandı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyadaki aşı adaletsizliğinin giderilebilmesi ve düşük gelirli ülkelere aşı sağlanabilmesi için destekleyici 3’üncü doz aşıların ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

 

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