Politika

4 köye eş zamanlı saldırı: 48 ölü

Mali'nin kuzeyindeki 4 köye eş zamanlı düzenlenen terör saldırısında en az 48 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Mali 4 köy saldırı

HABER MERKEZİ

Mali'nin kuzeyindeki 4 köye eş zamanlı düzenlenen terör saldırısında en az 48 sivil hayatını kaybetti.

Ansongo Vali Yardımcısı Oumar Kida, Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde bulunan 4 köyün silahlı terörist gruplar tarafından pazarı pazartesiye bağlayan gece hedef alındığını açıkladı.

Ouatagouna Belediye Başkan Yardımcısı Mahamane Bacala da Karou köyünde 17, Dirgua köyünde 7, Deouteguef köyünde 14 ve Ouatagouna'da 10 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yetkililer, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını vurgulayarak ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplarla DAİŞ’in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

 

 

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