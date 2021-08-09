Macron, Bağdat’taki zirveye katılacak

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazimi-Macron görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede Kazimi’nin Macron’u Bağdat’ta yapılacak zirveye davet ettiği, Macron’un da bu ay sonunda düzenlenmesi planlanan bölgesel konferansa katılarak Irak'ı ikinci kez ziyaret etme temennisini dile getirdi.

Fransa'yı "Irak'ın gerçek ortağı" olarak nitelendiren Kazimi de iki ülkenin köklü ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2 Eylül 2020'de Irak'a ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.

Irak, başta altyapı olmak üzere elektrik üretecek nükleer tesis ve Bağdat metrosunun inşası için Paris'ten yardım talebinde bulunmuştu.

Bağdat’taki zirveye Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de davet edilmişti.

Bağdat’taki zirveye İran’in yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davet edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Zirvenin başarılı olmasının, Kazimi için büyük başarı olarak görüleceği değerlendiriliyor.