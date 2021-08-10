Tarihte bir ilk: Dumanlar Kuzey Kutbu’na ulaştı

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The Guardian'ın haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayınladığı uydu görüntüleri, Rusya'nın Yakutistan bölgesindeki yangınların dumanının 3 bin kilometreden fazla hareket ederek Kuzey Kutbu'na kadar ulaştığı ve bunun tarihte ilk olduğu ifade edildi.

Rus meteoroloji uzmanları alevlerin daha da yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan çevre örgütleri, yerleşim yerlerini etkilemeyen yangınların söndürme maliyetinin meydana gelecek zarardan büyük olmaması halinde yangına müdahaleye izin vermeyen yasaya tepki gösteriyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, "10 Ağustos itibarıyla 196 noktada toplam 1 milyon 572 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 111'i Yakutistan'da, 27'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulunmuştu.