ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin tahliyesi için asker gönderiyor

HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde, Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek" dedi.

PENTAGON: 3 BİN ASKER GÖNDERİLECEK

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, basın brifinginde, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde çalışanların büyük bölümünün tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine Dışişleri Bakanlığı ile de koordine halinde söz konusu tahliye planlarının yapıldığını ve amaçlarının elçilik çalışanlarının güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na getirilip oradan da ABD'ye ulaştırılması olduğunu belirtti.

Kirby, Kabil'de halen 650 civarında ABD askeri bulunduğunu, söz konusu 3 bin askerlik takviyenin, tamamen tahliye amacıyla ülkeye gittiğini vurguladı.

İlgili askerlerin, halen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde görevde olduklarını ve 24 ila 48 saat arasında Hamid Karzai Havalimanı'nda olacaklarını belirten Kirby, söz konusu görevin, hiçbir şekilde bir çatışma görevi olmadığını ifade etti.

Kirby, havalimanında halen Türk askerlerinin yanı sıra sınırlı sayıda ABD askerinin de görev yaptığını ve tahliye işleminin güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN ÇAĞRI

ABD Kabil Büyükelçiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “ABD vatandaşları mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etsin” denildi.

Açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarının şu anda bir uçak bileti satın alamayacak durumda olmaları halinde ABD Büyükelçiliği ile iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

TALİBAN, VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban'ın saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi, halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

BM'ye göre 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda ise binden fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.