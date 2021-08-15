Türkiye’de son 24 saatte 154 ölü, 18 bin 847 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’de son 2 saatte 154 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 847 vaka tespit edildi.

Bir günde 281 bin 184 test yapıldı, 14 bin 426 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,92 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 53,03 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.

YİNE EN DÜŞÜK AŞILAMA URFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47.00 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız."