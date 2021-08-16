Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde 1 günde 2 bin 362 Covid-19 vakası

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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Kürdistan Bölgesi'nde şimdiye kadar 269 bin 184 kişide virüs görüldü
Kürdistan Bölgesi'nde şimdiye kadar 269 bin 184 kişide virüs görüldü
kürdistan coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 2 bin 362 kişide Covid-19 tespit edilirken, 20 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 14 bin 7 Covid-19 testi yapılırken, 2 bin 362 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1923 kişi sağlığına kavuşurken, 20 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 676 bin 51 Covid-19 testi yapılırken, 269 bin 184 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 217 bin 329 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 78 kişi yaşamını yitirdi.

46 bin 777 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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