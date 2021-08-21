İrlanda: Kürt ailenin 3 ferdi trafik kazasında yaşamını yitirdi

ERBİL (K24)

Edinilen bilgiye göre eğitim için eşiyle birlikte daha önce İrlanda’ya yerleşen Karzan Sebah, trafik kazası geçirdi. Kazada Karzan Sebah, eşi Şehên Qasim ve Lina isimli 8 aylık kız bebekleri yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin K24’e bilgi veren Karzan Sebah’ın kardeşi Barzan Sebah, “Dün Süleymaniyeli olduğunu ve kardeşimin arkadaşı olduğunu söyleyen Berin isimli biri tarafından telefonla arandım. 22 saattir Karzan’a ulaşamadıklarını ve polise başvuracaklarını söyledi. Bir trafik kazasının meydana geldiğini ve Karzan ile ailesinin olmamasını umduklarını dile getirdi. Akşam saatlerinde beni aradı ve İrlanda polisiyle konuşup konuşamayacağımı sordu. Polis Karzan, eşi ve çocuğuyla ilgili sorular sordu” diye anlattı.

Barzan Sebah, kardeşinin 2 yıldır İrlanda’da eğitim gördüğünü ve ev taşımak için eşiyle başka bir kente ev bakmaya gittiği sırada kaza geçirdiğini belirtti.

Kürt ailenin cenazelerinin, İrlanda’daki arkadaşları ve Kürt çevreleri tarafından Kürdistan’a gönderileceği öğrenildi.

Iris Times’ın kazayla ilgili haberine göre M6 otoyolunda Perşembe günü yaşanan kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya, karşı yönden ters yola giren sürücünün sebep olduğu ve iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaydedildi.

Olayda kazaya sebep olan sürücünün de Kürt aileyle birlikte hayatını kaybettiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.