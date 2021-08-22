Politika

ABD basını: Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı, benzer bir saldırı girişiminin Savunma Bakanlığı için de olduğu iddia edildi.
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ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı siber saldırı

HABER MERKEZİ

ABD'li yayın kuruluşu Fox News’te yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı'na yönelik siber saldırı birkaç hafta önce gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan şu ana kadar saldırıyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

Saldırının boyutu ve olayı gerçekleştirenlerin bağlantıları ile ilgili detaylı bir bilgi olmadığı öğrenildi.

Benzer bir saldırı girişiminin Savunma Bakanlığı için de olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda da ABD'nin birçok kurumu başta Rus siber korsanlar tarafından olmak üzere saldırıya uğramıştı.

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