ENKS: Saldırıları durdurma sorumluluğu PYD’de

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye’nin (KDP-S) Amude kentindeki ofisine yönelik saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ENKS Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "23 Ağustos gecesi Amude'deki KDP-S ofisi PYD’ye bağlı silahlı gruplar tarafından ateşe verilerek, ofisin içindeki eşyalar tahrip edildi. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü” denildi.

Açıklamada, “bu korkunç eylemlerin halkın içerisinde daha fazla güvensizliğe, huzursuzluğa ve gerilimin artmasına sebep olduğu” vurgulandı.

Açıklamanın devamında, "ENKS bu eylemleri şiddetle kınıyor, saldırıları durdurma sorumluluğu PYD'ye aittir. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanlığını, verdiği sözleri tutmaya, Kürt düşmanlarının hizmetindeki bu ihlallere son vermeye ve failleri cezalandırmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda, ENKS’nin bu tür eylemlerin Kürt birliği için atılan adımlara engel olmasına ve bölge halklarının istikrarını bozmasına izin vermeyeceği kaydedildi.

KDP-S ve ENKS’nin Rojava ofislerine yönelik sık sık saldırılar yapılıyor ve parti teşkilatları ateşe veriliyor.