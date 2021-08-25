Politika

Taliban Afganistan'dan dolar çıkışını yasakladı

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, ABD dolarının ülkeden çıkışını yasakladı.
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit
dünya Afganistan Taliban Dolar

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, ele geçirilen dolarlara ve ABD güçlerinden kalma eşyalara derhal el konulacağını, kuralı ihlal edenlerin yasal işlemle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Sözcü, “hiçbir intikam politikası izlenmeyeceğini ve tüm kamu görevlilerinin işlerine geri dönmesi gerektiğini” belirtti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

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