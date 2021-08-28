Macron: ABD çıksa bile Bağdat isterse Fransız askeri Irak’ta kalır

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ın başkentinde düzenlenen "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katıldı.

Burada Fransız basının sorularını yanıtlayan Macron, koşullar ne olursa olsun ve hatta Amerikan birliklerinin kesin olarak ülkeden geri çekilmesi durumunda bile, Iraklılar hala yanlarında bir Fransız varlığını istemeleri koşuluyla, Fransız askerlerinin Irak'ta kalmaya devam edeceği güvencesini verdi.

Fransa'nın ABD’nin desteği olmadan tek başına Irak’ta kalma kapasitesini değerlendiren çalışmaların yürütüldüğünü teyit eden Macron, “Irak’ta kalabilmemizi sağlamak için operasyonel kapasiteye sahibiz" dedi.

“KONFERANS, IRAK İÇİN BİR ZAFER”

Ayrıca konferansta konuşma yapan Macron, söz konusu konferansın Bağdat'ta düzenlenmesini “Irak için bir zafer” olarak nitelendirerek, “Bağdat Konferansı, anlaşma ve ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki isteği gösteriyor” dedi.

Bağdat ile Paris'in terörle mücadele konusunda ortak işbirliğinin devam ettiğini vurgulayan Macron, “Irak'ta önümüzdeki Ekim ayında yapılması öngörülen seçimlerin belirlenen tarihte yapılması da Irak için ayrı bir zaferdir. Seçimlerin şaibesiz geçmesi için Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından denetleme yapılacak” diye konuştu.

Ekim ayında Irak'ta yapılacak genel seçimlerin ülkeyi yeni bir aşamaya taşıyacağına inandığını söyleyen Macron, Fransa'nın Irak'ın içişlerine karışılmasını istemediğini dile getirdi.

BAE: IRAK'I DESTEKLEMEK KALICI POZİSYONUMUZDUR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei da "Bağdat konferansı, Irak'ın bölgesel ve uluslararası çevresine dönüş yolunda önemli bir adımdır" dedi.

Mazrouei, Irak'ın bölgedeki stratejik rolünü vurgulayarak ülkesinin Irak'ın yanında olduğunu ve BAE'nin Bağdat konferansını büyük ilgiyle gördüğünü belirterek, "Irak'ı desteklemek kalıcı pozisyonumuzdur" ifadesini kullandı.

SUUDİ: IRAK'TA KAZİMİ BAŞKANLIĞINDAKİ HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUZ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan Al Saud ise yaptığı konuşmada, ülkesinin Irak'ı her düzeyde desteklediğini ve Irak'ın istikrarını artırmak için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Bağdat konferansının bölgede koordinasyona ihtiyaç duyulduğu bir dönemde yapıldığını belirten Saud, Suudi Arabistan'ı Bağdat konferansına davet ettiği için Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'ye teşekkür etti.

Bakan Saud, Arar sınır kapısının iki ülke arasındaki ekonomiyi güçlendirmekteki önemine dikkat çekerek, "Suudi Arabistan, Kazimi başkanlığındaki hükümeti, Irak'ın istikrarını ve refahını garanti edecek şekilde destekliyor" dedi.

KUVEYT'TEN İSTİKRAR VURGUSU

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Irak'ın bölgedeki güvenlik ve ekonomik temellerden birini temsil ettiğine işaret ederek, Irak'ta istikrar olmadığı sürece Arap ülkelerinde de istikrar olmayacağını söyledi.

Irak'ın seçimlerle temsil edilen önemli bir aşamanın eşiğinde olduğunu söyleyen Sabah, ülkesinin Irak'a verdiği desteği teyit etti.

Başbakan Sabah, Kuveyt'in Irak ile imzalanan anlaşmaları uygulamaya devam etmeyi dört gözle beklediğini belirterek, ortak ilişkilerin istikrarlı bir hızla ilerlediğine işaret etti.

MISIR'DAN DESTEK MESAJI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Irak'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, ülkesinin güvenliğin sağlanmasında Irak hükümetini destekleyeceğini vurguladı.

Sisi, ülkesinin Irak topraklarına yönelik saldırıları reddettiğini belirterek, Bağdat konferansının zorluklarla yüzleşmek için istişare ve işbirliği için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Iraklıları işbirliği yapmaya ve şehirlerinin yeniden inşasına katkıda bulunmaya çağırdı.