Ronaldo rekor kırdı
HABER MERKEZİ
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin A Grubu maçında Portekiz, İrlanda'yı ağırladı.
Algarve Stadı'nda oynanan maçın 15’inci dakikasında Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Konuk İrlanda, 45’inci dakikada John Egan'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
89 ve 90+6’inci dakikalarda sahneye çıkan süper yıldız Cristiano Ronaldo, Portekiz'i 2-1'lik galibiyete taşıdı.
Milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.
Ronaldo'nun erişilmesi güç rekoruyla galibiyete ulaşan Portekiz puanını 10'a çıkararak A Grubu'nda liderliğini sürdürürdü. İrlanda ise yine puanla tanışmadı.