Politika

ABD Genelkurmay Başkanı: Taliban’la işbirliği mümkün

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, ülkesinin gelecekte terörle mücadelede Taliban ile işbirliği içinde olmasının da "mümkün" olduğunu ifade etti.
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Mark Miley
Mark Miley
ABD ABD Taliban işbirliği

HABER MERKEZİ

Amerikan güçleri Salı günü Afganistan'dan tamamen çekilerek 20 yıl süren en uzun savaşını noktalamıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte basının karşısına geçen Genelkurmay Başkanı Mark Miley, birliklerin Afganistan'ı terk etmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ı geçmişte "acımasız" bir grup olarak tanımlayarak örgütün gelecekte değişip değişmeyeceğinin muamma olduğunu söyledi.

Austin, insanların havalimanına taşınmasında Taliban'la yürütülen koordinasyona ilişkin sorulan bir soruya, "Taliban ile oldukça dar bir düzlemde çalışıyorduk. O da sadece mümkün olduğu kadar çok insanı dışarı çıkarmak içindi" yanıtını verdi.

"Savaşta, yapmak istediğiniz şeyleri değil, görev ve birliklerin risklerini azaltmak için gerekenleri yaparsınız" diyen General Miley, gelecekte Taliban ile DAİŞ’in Horasan kolu olarak bilinen DAİŞ-K grubuna karşı yürütülecek terörle mücadelede işbirliği yapmanın mümkün olduğunu belirtti.

Austin ise gelecekteki işbirliği konusunda "herhangi bir tahminde bulunmak istemeyeceğini" söyledi ve DAİŞ-K'ya karşı ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

DAİŞ’İN HORASAN KOLU VE TALİBAN

Geçtiğimiz hafta Kabil Havalimanı dışını hedef alan DAİŞ-K saldırısında 13 ABD personeli de dahil olmak üzere 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan'daki diğer cihatçı gruplar arasında en radikal ve en şiddetli örgüt olan DAİŞ-K, Taliban'ı cihadı ve savaş alanını terk etmekle suçluyor.

Tahliye sürecinde toplamda 123 binden fazla kişi Afganistan'ı terk etti. Ülkede hala 100 ila 200 arasında ABD vatandaşının olduğu tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, kalan ABD vatandaşlar ile birlikte ABD ile çalışmış kişileri Afganistan dışına çıkarmak için "tüm olası seçeneklerin" araştırıldığını söyledi.

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