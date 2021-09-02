ABD'li yetkili: Afganistan, Suriye ve Irak değildir

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ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından, askeri güçlerinin Suriye ve Irak’tan da çekileceğine dair bazı söylentiler ortaya çıkmıştı.

El Hurra televizyonuna konuya ilişkin açıklamalarda buluna ABD Yakın Doğu Asya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood, Afganistan'daki durumun Suriye ve Irak'takinden farklı olduğu söyledi.

Afganistan'daki görevlerinin sona erdiğini, ancak askeri güçlerinin Suriye ve Irak'ta kalmaya devam edeceğini ifade eden Hood, "Afganistan ne Suriye’dir ne de Irak'tır. Irak ve Suriye'deki çıkarlarımız devam ediyor ve DAİŞ'in ortadan kaldırılması için Irak güvenlik güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Suriye rejimiyle ilgili olarak ABD'li yetkili, güçlerinin DAİŞ'e karşı savaşmak için Suriye'de bulunduğunu, amaçlarının Suriye rejimini değiştirmek olmadığını ancak rejimin eylemlerini değiştirmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

ABD’li yetkili son olarak "Suriye'ye karşı Sezar Yasası gibi yaptırımlarımız var. Rejime ve destekçilerine karşı başka alternatiflerimiz de var, ancak Suriye'de Beşar Esad'a karşı savaştan yana değiliz. DAİŞ'e karşı savaşmak için Suriye'deyiz" şeklinde konuştu.

Önceki gün The Washington Post gazetesine konuşan DSG Genel Komutanı General Mazlum Abdi, mevcut ABD yönetiminin kendilerine önceki yönetimden daha fazla siyasi ve askeri destek verdiğini ifade etmiş, Afganistan'dan çekilmesinin ardından ABD'li yetkililerin kendilerine Suriye'de bir değişiklik olmayacağına dair güvence verdiğini söylemişti.