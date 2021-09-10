Politika

ABD: Taliban’la ilgili genelleme yapmaya hazır değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, “(Taliban ile ilgili) Bir genelleme yapmaya hazır değiliz” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price Afganistan Taliban

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında, Katar Hava Yollarına ait bir uçağın Amerikan vatandaşları ve ABD'de oturma izin bulunan çok sayıda kişi ile birlikte Afganistan'dan ayrıldığını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Taliban'ın Amerikan vatandaşları ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere izin verme konusunda esneklik gösterip göstermediğine ilişkin bir soruya Price şu yanıtı verdi:

"(Taliban ile ilgili) Bir genelleme yapmaya hazır değiliz. Yaptığımız şey, şimdiye kadar gördüklerimizi karakterize etmektir ve kesinlikle, bu Katar Hava Yolları uçağının bugün kalkışı memnuniyetle karşılanan bir adımdı. Bu, kesinlikle gerçekleştiğini görmekten memnun olduğumuz bir şey. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu tür ilave adımlar sadece ABD tarafından değil, uluslararası toplum tarafından da benzer şekilde karşılanacaktır."

Price, uluslararası toplumun, Taliban'ı kamuya açık ve özel taahhütlerinden sorumlu tutmaya devam edeceklerini belirtirken ülkeyi terk etmek isteyen belgeler bunu yapabilecek.

Taliban hükümetinin neredeyse tamamının Taliban mensubu olduğu ve İçişleri Bakanın ABD tarafından arananlar listesinde olduğu hatırlatılan bir soruya Price, "İlk geçici hükümete tepkimizi daha önce açıkladık. Kapsayıcılık eksikliğinin, hükümete dahil olan bazı kişilerin geçmişlerinin endişe kaynağı olduğunu söyledik. Bu durum, uluslararası toplumun ve bunun bir parçası olarak ABD'nin görmeyi umduğu şeyi kesinlikle yansıtmıyor" diye yanıt verdi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv