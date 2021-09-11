Politika

Başkan Barzani’nin katılımıyla KDP aday tanıtım töreni düzenlendi

KDP, Başkan Barzani’nin katılımıyla aday tanıtım töreni düzenledi.
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kürdistan KDP Mesud Barzani Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Başkan Mesud Barzani’nin katılımıyla başkent Erbil’de Irak seçimleri için aday tanıtım töreni düzenledi.

Törene Neçirvan Barzani ile Mesrur Barzani de katıldı.

Törende bir konuşma yapan KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, “Bugün bu tören için 11 Eylül’ü seçtik çünkü Büyük Eylül Devrimi’ni unutmak olmaz. Eylül Devrimi’nin anlamı, KDP’nin kuruluşundan bugüne kadar olan zaman anlamına gelmektedir. Çünkü KDP kurulunca Kürt tanımının yerine geçti ki Kürt kendini tanısın ve Kürt’ü tanıtsın” dedi.

KDP’nin tarihine bakıldığında her zaman Irak halkı için demokrasi talebinde bulunulduğunu söyleyen Fazıl Mirani, Ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani öncülüğünde başlatılan Eylül Devrimi sayesinde bugünkü kazanımların elde edildiğini söyledi.

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