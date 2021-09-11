KDP Eylül Devrimi’nin yıldönümünde seçim kampanyasını başlattı

ERBİL (K24)

KDP, Başkan Mesud Barzani’nin katılımıyla başkent Erbil’de Irak seçimleri için aday tanıtım töreni düzenledi.

Başkan Barzani burada yaptığı konuşmada iktidar değişiminde en iyi ve doğru yolun seçimler olduğunu, KDP’nin de seçimlere inandığını söyledi.

Başkan Mesud Barzani, “Seçim yasası ve vilayetlerin sandalye dağılımıyla ilgili birçok çekincemiz vardı. Çünkü hiç adalet ve insaf yok bunda doğru bir temeli de yok. Çünkü nüfus sayımı yapılmadı. Ancak kamu çıkarları ve KDP’nin ağırlığını korumak adına, bütün eksiklere rağmen katılmaya karar verdik” dedi.

Eylül Devrimi’nin yıldönümü dolayısıyla mesajlar veren Başkan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“11 Eylül kutlu bir gündür. Eylül Devrimi sadece silahlı bir devrim değil, aynı zamanda siyasal ve toplumsal bir devrimdi. Kürt bireyini oluşturma devrimiydi. Bir milletin, dava sahibi olduğunun farkına varmasını, bu davaya nasıl sahip çıkacağını, düşmanların planlarını nasıl boşa çıkaracağını anlamasını sağlayan bir devrimdi.

Eylül Devrimi tüm Irak halkı bileşenleri ve mücadelecileri için bir sığınak oldu. Devrim liderliğinin büyük bir hikmeti vardı ki temel sloganı ‘Irak’a demokrasi, Kürdistan’a otonomi’ idi. Eylül Devrimi 1961’den bugüne kadar ve gelecekte tüm kurtuluş hareketlerinin temel taşı oldu. Eylül Devrimi büyük bir okuldur, büyük kahramanlar yetiştirmiştir. Kürdistan halkı için de büyük kazanımlar elde etmiştir. Hepsinden öte bir milletin uyanışını gerçekleştirdi. Kendine inanan bir millet oldu ki bu hepsinden önemlidir.”

Temiz ve hilesiz bir seçim olması için tüm Iraklılara çağrıda bulunan Başkan Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun da bu yönde söz verdiğini ifade etti.

K24’e konuşan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, “Irak, Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde seçim kampanyamız başladı. Geniş çaplı bir kampanya için tüm hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Şeffaf ve hilesiz bir seçim olmasını istediklerini belirten Mahmud Muhammed, seçim sürecinden başarıyla çıkmak istediklerini vurguladı.

10 vilayet ve 28 seçim bölgesinde gösterdiği adaylarla yarışacak olan KDP, seçim sürecinin sonunda sandalye sayısını artırmayı hedefliyor.

KDP’nin gösterdiği adayların 18’i kadın. Adayların arasında ekonomist ve anayasa hukukçularının çokluğu dikkat çekiyor. Bu da KDP’nin anayasa değişikliği süreçlerine iyi hazırlandığını gösteriyor. 15 aday bu konuda uzman.

KDP Erbil’de 12, Duhok’ta 11, Sülemaniye’de 5, Kerkük’te 2, Ninova’da 14, Selahaddin’de 1, Diyala’da 2, Bağdat’ta 2, Enbar’da 1, Kerbela’da 1 adayla seçimlere giriyor