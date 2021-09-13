Politika

‘Erbil Uluslararası Havalimanı’na savunma sistemi yerleştirilecek’

Erbil Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD hava üssünün komutanı Scott Desormeaux, Erbil’de Uluslararası Havalimanı’nda semalarında uçan her insansız hava aracının (İHA) saldırı İHA’sı veya doğal İHA olduğuna bakılmaksızın düşürüleceğini söyledi.
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Scott Desormeaux
Scott Desormeaux
kürdistan Scott Desormeaux ABD Uluslararası Koalisyon Erbil Uluslararası Havalimanı

ERBİL (K24)

Erbil Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD hava üssünün komutanı Scott Desormeaux, Erbil Uluslararası Havalimanı’na savunma sistemi yerleştirileceğini bildirdi.

K24’e konuşan Desormeaux, Erbil’de Uluslararası Havalimanı’nda semalarında uçan her insansız hava aracının (İHA) saldırı İHA’sı veya doğal İHA olduğuna bakılmaksızın düşürüleceğini söyledi.

11 Eylül gecesi Erbil Uluslararası Havalimanı semalarında görülen İHA’lardan birinin havalimanı sahası dışında, diğerinin ise havalimanı içerisinde düşürüldüğünü bildiren Desormeaux, can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda ABD özel güçlerinin bulunduğunu ve havalimanını drone saldırılarından korumakla görevli olduklarını kaydeden Desormeaux, söz konusu güçlerinin Erbil Uluslararası Havalimanı’na savunma sistemini yerleştirmelerinin ardından görevlerinin biteceğini ve çekileceklerini belirtti.

Sivil uçuşların olduğu bir havalimanına savunma sisteminin kurulmasının zor olduğunu kaydeden Desormeaux, İHA saldırılarının bu şekilde önleneceğini dile getirdi.

Desormeaux, drone saldırılarının olması durumunda havalimanıyla iletişimde olarak, sivil uçakları uzaklaştıracaklarını ve İHA’ları düşüreceklerini ifade etti.

 

 

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