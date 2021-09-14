ABD’den Rojavalı taraflara müzakere çağrısı

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ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Joey Hood, Rojavalı siyasi taraflara doğrudan müzakere çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Joey Hood, Rojava’da Kürt-Kürt yönetimini desteklediklerini söyledi.

Hood, Rojava’da bir süredir yürümeyen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) arasındaki müzakerelerin başlaması çağrısını dile getirdi.

Bir süredir Rojava’daki taraflar arasındaki müzakereler durmuş durumdayken, ENKS müzakerelerin durmasına PYD’nin neden olduğunu belirtiyor.

ENKS, PYD’nin PKK’den talimat aldığını, PKK’nin de Rojava’da Kürtler arası müzakerelere razı olmadığını ifade ediyor.