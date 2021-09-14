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Fazıl Mirani: KDP Irak seçimlerinde birinci parti olmayı sürdürecek

KDP Politbüro Sekreteri Mirani, KDP’nin önceki seçimlerde birinci parti olduğunu ve bu seçimde de birinciliğini sürdüreceğini söyledi.
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kürdistan Fazıl Mirani KDP Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, KDP’nin bir önceki Irak genel seçimlerinden birinci parti olarak çıktığını, bu seçimde de birinciliğini sürdüreceğini belirtti.

Seçimlerden sonra Kürtlerin Bağdat’ta birlik olmasının önemine değinen Mirani, “Birlik, Kürtlerin haklarını koruyabilir” dedi.

Fazıl Mirani şunları kaydetti:

“Irak, farklı bileşenler ve mezheplerden oluşuyor. Kürtler ve Kürdistani taraf olarak Bağdat’la olan ilişkimiz sandalye sayısıyla ölçülemez. Bizler Irak’taki ikinci büyük ulusuz ancak hepimiz birlik olursak, daha fazla hesaba katılırız. Bölünürsek onlar istediği şekilde bize muamelede bulunur. Çünkü Irak’la sorunumuz zihniyetle ilgilidir, parti için, şahıs ya da mezhepsel değildir. Onların bu zihniyeti ve bize yönelik ihmalkar tavrı doğru olmaz.”

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