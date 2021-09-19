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Irak’ta iki ismin adaylığı iptal edildi

Irak seçimlerinde yarışacak iki ismin milletvekili adaylığı iptal edildi.
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Irak Irak Seçimleri 2021

HABER MERKEZİ

Irak Yüksek Seçim Kurulu, Muhammed Mehdi Abid Amiri ile Selah Mucebel Tahir Swidi isimli adayların, seçim kurallarına uymadığını gerekçe göstererek iki ismin adaylığını iptal etti.

Açıklamada iki adayın bir televizyon programında mahkemelere yönelik ifadeleri nedeniyle adaylıklarının iptal edildiği kaydedildi.

10 Ekim’de yapılacak genel seçimlerde 3 bin 244 aday, parlamentodaki 329 sandalye için yarışıyor.

Kürdistan Bölgesi’nde de seçim sandıkları kurulacak.

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