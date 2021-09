BM’den Irak seçimlerine Kürtçe destek

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI), 10 Ekim’de yapılacak seçimlere teşvik amacıyla Irak’ın başkenti Bağdat’taki birçok duvara Kürtçe ve Arapça sloganlar yazdı.

UNAMI’nin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflardaki sloganların diğer bölgelerde de yazılacağı ve oy kullanmanın öneminin anımsatılacağı belirtildi.

İnsanlardan, bu duvarlardan birine denk gelmeleri halinde selife çekip sosyal medyadan #Vote4Iraq hashtagiyle paylaşarak, seçmenlere sandığa gitmeleri için ilham vermeleri istendi.

Duvarlarda “Ülkenin geleceğinin, senin oyuna ihtiyacı var” sloganı öne çıktı.

Konuyla ilgili SkyNews’e konuşan siyaset bilimci Dr. Ali Ahvan, seçimlerin Irak için çok önemli olduğunu ve UNAMI’nin de bu seçimler için özel bir bütçe ayırdığını söyledi.

UNAMI’nin Irak’taki yasal görevini tam anlamıyla yerine getirdiğini belirten Ahvan, bu tutumun demokratikleşme açısından önemine işaret etti.

Murals are popping up around Baghdad and will soon spread to other parts of the country, reminding Iraqis about the importance of voting on 10 October. If you see one, post a selfie with the hashtag #Vote4Iraq - to inspire your compatriots to cast their ballots! pic.twitter.com/Zm5U9iamfQ