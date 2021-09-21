Coverage Politika

BM’den Irak seçimlerine Kürtçe destek

Birleşmiş Milletler, Irak’ta yapılacak seçimlere teşvik için Kürtçe sloganlarla destek veriyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Seçimleri 2021 UNAMI Kürtçe

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu (UNAMI), 10 Ekim’de yapılacak seçimlere teşvik amacıyla Irak’ın başkenti Bağdat’taki birçok duvara Kürtçe ve Arapça sloganlar yazdı.

UNAMI’nin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflardaki sloganların diğer bölgelerde de yazılacağı ve oy kullanmanın öneminin anımsatılacağı belirtildi.

İnsanlardan, bu duvarlardan birine denk gelmeleri halinde selife çekip sosyal medyadan #Vote4Iraq hashtagiyle paylaşarak, seçmenlere sandığa gitmeleri için ilham vermeleri istendi.

Duvarlarda “Ülkenin geleceğinin, senin oyuna ihtiyacı var” sloganı öne çıktı.

Konuyla ilgili SkyNews’e konuşan siyaset bilimci Dr. Ali Ahvan, seçimlerin Irak için çok önemli olduğunu ve UNAMI’nin de bu seçimler için özel bir bütçe ayırdığını söyledi.

UNAMI’nin Irak’taki yasal görevini tam anlamıyla yerine getirdiğini belirten Ahvan, bu tutumun demokratikleşme açısından önemine işaret etti.

İlgili konular
kürdistan

Başkan Barzani’den KDP yönetimine birlik mesajı
  23 Saat
kürdistan

Kerkük’teki bir güvenlik noktasında Kürtlere engelleme
  2021/09/21 11:01
Irak

Irak’ta iki ismin adaylığı iptal edildi
  2021/09/21 08:15
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv