Kamışlo’da KDP-S üyesi kaçırıldı

ERBİL (K24)

Dün Rojava’nın Kamışlo kentinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) çağrısı üzerine protesto gösterileri düzenlenmişti.

ENKS, söz konusu gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, “ENKS’nin çağrısı üzerine Derik, Girkê Legê, Cil Axa, Tirbespiyê, Kamışlo, Amude, Dirbesiye, Til Temir ve Haseke’de halk protestoları düzenlendi. Akaryakıt ve ekmek fiyatlarına yapılan zamlar, vatandaşlara vergi konması, ENKS kadrosu ve üyelerinin PYD tarafından gözaltına alınması protesto edildi” ifadelerine yer verildi.

ENKS, “PYD’nin gösterileri bozmaya yönelik tehdit ve girişimlerine rağmen Rojava’nın kentlerinde geniş çaplı halk protestoları gerçekleştirildi. Protestolar sırasında PKK bayrakları açan ‘Devrimci Gençlik’ adlı bir grup, göstericilere saldırdı ve söz konusu saldırı sonucunda çok sayıda sivil yaralanırken vatandaşların araçları da hasar gördü” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında şu hususlara dikkat çekildi:

“Protestoların ardından PYD’ye bağlı bir grup, Kamışlo’da Ziyad Muhammed Şerif adlı vatandaşı işyerinden kaçırdı. Şerif’in akıbeti hala meçhul. ENKS olarak bu tür yıldırma eylemlerini kınıyor ve kaçırılanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.”

Ziyad Muhammed Şerif’in KDP-S üyesi olduğu öğrenildi.