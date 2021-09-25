Politika

Kamışlo’da KDP-S üyesi kaçırıldı

Kamışlo’daki protestoların ardından Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) üyesi Ziyad Muhammed Şerif’in PYD güçlerince kaçırıldığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Rojava Kamışlo ENKS KDP-S PYD Protesto

ERBİL (K24)

Dün Rojava’nın Kamışlo kentinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) çağrısı üzerine protesto gösterileri düzenlenmişti.

ENKS, söz konusu gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, “ENKS’nin çağrısı üzerine Derik, Girkê Legê, Cil Axa, Tirbespiyê, Kamışlo, Amude, Dirbesiye, Til Temir ve Haseke’de halk protestoları düzenlendi. Akaryakıt ve ekmek fiyatlarına yapılan zamlar, vatandaşlara vergi konması, ENKS kadrosu ve üyelerinin PYD tarafından gözaltına alınması protesto edildi” ifadelerine yer verildi.

ENKS, “PYD’nin gösterileri bozmaya yönelik tehdit ve girişimlerine rağmen Rojava’nın kentlerinde geniş çaplı halk protestoları gerçekleştirildi. Protestolar sırasında PKK bayrakları açan ‘Devrimci Gençlik’ adlı bir grup, göstericilere saldırdı ve söz konusu saldırı sonucunda çok sayıda sivil yaralanırken vatandaşların araçları da hasar gördü” açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında şu hususlara dikkat çekildi:

“Protestoların ardından PYD’ye bağlı bir grup, Kamışlo’da Ziyad Muhammed Şerif adlı vatandaşı işyerinden kaçırdı. Şerif’in akıbeti hala meçhul. ENKS olarak bu tür yıldırma eylemlerini kınıyor ve kaçırılanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.”

Ziyad Muhammed Şerif’in KDP-S üyesi olduğu öğrenildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv