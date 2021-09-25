Babacan’dan Kürt sorunu yorumu: Kürtlere sorabilirler

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul'da ilk ilçe kongresini Eyüp Sultan ilçesinde yapıyor.

Kongrede konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk İstanbul kongresini ve açık havada yapılan ilk siyasi parti kongresini Eyüp Sultan'da yapmalarının bir nedeninin de ilçe başkanının kadın olmasından kaynaklandığını söyledi.

"DEVA Partisi ayrışmaya, kutuplaştırmaya karşı bu memleket bizim diyenlerin partisidir" diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haftanın düşmanı panosu var. Bir hafta Anayasa Mahkemesi, bir hafta Avrupa, bir hafta akademisyenler. Sayın Erdoğan çok ilginç bir şey yapmış. Önceden haftanın düşmanı panosunu teker teker dolduruyordu, bu defa zincirleri, marketleri, kasapları, hepsini toplamış, panonun tamamını etiketlerle doldurmuş. Haftanın düşmanı fahiş fiyat etiketleri. Sen hiçbir şey yapma esnafla vatandaşı karşı karşıya bırak... Yüksek fiyatların nedeni döviz politikası. Merkez Bankası'nın para politikasını esnaf, bakkal, kasap mı yönetiyor. Aldın yetkiyi, engel olanlar var diyordun, bana yetki verin diyordun. Ne oldu? Niye indirmiyorsun fiyatları, elini tutan mı var?"

Kürt sorunuyla ilgili sürdürülen tartışmalara da değinen Babacan, "Kürt meselesi var mı, yok mu diye papatya falı açmaya gerek yok. Kürt meselesinin olup olmadığını merak edenler bu soruyu bu ülkede yaşayan Kürtlere sorabilirler" dedi.