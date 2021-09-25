Politika

Demirtaş: Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, " Evet, birlikte yaşamalıyız. Evet, eşit olmalıyız. Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir. O halde, Kürt çocuklarının kendi anadillerinde okuyup yazmalarının kime ne zararı olacak?" dedi.
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türkiye Selahattin Demirtaş öneri çocuk kitapları Kürtçe

HABER MERKEZİ

2016 yılından beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından Kürtçeye çevrilen çocuk klasikleri kitaplarının duyurusunu yaptı.

Demirtaş, "Kitap alacak imkanınız yoksa lütfen bana ulaşın. Sizlere 10 kitaplık bu setle birlikte Kürtçe sözlük ve gramer kitabı da gönderebilirim. Ayrıca Kürtçe okuyup yazmak ve konuşmak için Kürt olmak da gerekmiyor. O nedenle bu Kürtçe kitap setini, isteyen Türk kardeşlerime de memnuniyetle hediye etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kürt sorunu çözüldü’ diyenler yalan söylüyor” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

“Lütfen biraz empati yapın, kendi çocuğunuza da anadilinin unutturulduğunu bir düşünün. Maalesef, bugün milyonlarca Kürt çocuğu kendi anadilinde okuyup yazamıyor. Evet, birlikte yaşamalıyız. Evet, eşit olmalıyız. Evet, Türkiye ve Cumhuriyet hepimizindir. O halde, Kürt çocuklarının kendi anadillerinde okuyup yazmalarının kime ne zararı olacak?”

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