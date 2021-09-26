Politika

Iraklı lider: Kürdistan Bölgesi zulme uğrayanların sığınağıydı

Irak'ın Uyanışı ve Bağımsızlar Ulusal İttifakı Başkanı Ahmed Aburisha, Kürdistan Bölgesi’nin zulme uğrayan herkesin sığınağı olduğunu ve kimsenin Kürdistan Bölgesi’ni suçlayamayacağını söyledi.
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ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Irak Uyanışı ve Bağımsızlar Ulusal İttifakı Başkanı Ahmed Aburisha, “Kürdistan Bölgesi’nin tüm zorluklara rağmen, daha önce zulme uğradığını hisseden herkesin koruyucusu ve sığınağıydı ve bugün Irak'ın karar vericilerinden biri” ifadelerini kullandı.

“Aynı zamanda Iraklılık kimliği çerçevesinden sapan her türlü yaklaşımı reddediyorlar” diyen Aburisha, “Bölge yönetimini suçlamak doğru değil çünkü dünün muhaliflerini teslim etselerdi, bazıları bugünün hükmediyor olamazlardı” diye belirtti.

Cuma günü bir Irak sivil toplum örgütü tarafından başkent Erbil’de Irak’ın bazı vilayetlerinden kanaat önderlerinin katılımıyla “anayasa ışığında birlikte yaşam” temalı bir çalıştay gerçekleştirildi. Ancak çalıştaya katılan bazı çevreler, programın dışına çıkarak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin resmi siyasetiyle örtüşmeyecek tutum sergileyerek tepkilere neden oldu.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı da çalıştayla ilgili gerekli prosedürün başlatıldığını duyurdu.

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