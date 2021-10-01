Ekonomi

İran’da yasak kalktı: Kripto para üretimi yeniden başladı

İran'da elektrik tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle kripto para madenciliğine getirilen yasağın kalktığı ve üretimin yeniden başladığı duyuruldu.
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İran İran kripto para madencilik

HABER MERKEZİ

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 26 Mayıs'ta kripto para madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'de sona erdi.

Açıklamada üretim izni olanların kripto para madenciliği faaliyetine devam edebilecekleri belirtildi.

İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede kripto madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı.

Ruhani, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada ise ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılması ve bu alana yatırım yapan vatandaşların sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısında bulunmuştu.

İran, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri konumunda.

 

 

 

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