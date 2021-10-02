Spor

Torino derbisinde gülen Juventus oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7’nci haftasında Juventus, derbi mücadelesinde Torino’yu deplasmanda 1-0 yendi.
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avrupa Juventus Torino Seri A

HABER MERKEZİ

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbi mücadelesinde, sezona kötü giriş yapan ve ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, orta sıralardaki ezeli rakibi Torino ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken Juventus, Torino üzerindeki baskısını arttırdı. 86’ncı dakikada Manuel Locatelli, siyah-beyazlı takımın maçı kazanmasını sağlayan golü attı.

Ezeli rakibi Torino'yu deplasmanda Locatelli'nin golüyle 1-0 yenen Juventus, ligde üst üste 3’üncü galibiyetini aldı.

Juventus puanını 11'e yükseltti ve 8’inci basamağa çıktı.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 8 puanla 11’inci sırada kaldı.

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